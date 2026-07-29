Priolo, militare 23enne morto in un’incidente sulla statale 114

29/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un militare di 23 anni, Alessandro Sicuso, è morto in un incidente sulla strada statale 114 Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo, verso il capoluogo etneo. Il giovane, da solo a bordo della sua auto, si è schiantato contro il guard rail poco prima delle 2 di notte. Sicuso viveva ad Augusta ed era in servizio come volontario in ferma iniziale nell’esercito, assegnato al 62esimo reggimento Fanteria Sicilia di Catania.

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