Un militare di 23 anni, Alessandro Sicuso, è morto in un incidente sulla strada statale 114 Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo, verso il capoluogo etneo. Il giovane, da solo a bordo della sua auto, si è schiantato contro il guard rail poco prima delle 2 di notte. Sicuso viveva ad Augusta ed era in servizio come volontario in ferma iniziale nell’esercito, assegnato al 62esimo reggimento Fanteria Sicilia di Catania.