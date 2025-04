Sfregia al volto un poliziotto durante un controllo, arrestato pregiudicato a Catania

Un agente delle Volanti della questura di Catania è stato ferito al volto con un colpo di taglierino da un uomo, un pregiudicato, durante un controllo. Il poliziotto è stato medicato al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i medici gli hanno suturato lo sfregio con cinque punti di sutura e lo hanno dimesso giudicandolo guaribile in sette giorni. L’aggressore che ha tentato di colpire anche altri agenti è stato fermato con l’uso del taser e poi è stato arrestato per tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta in corso Indipendenza dopo una pattuglia di poliziotti delle Volanti della Questura era impegnata in un controllo della zona. Gli agenti hanno fermato l’uomo e quando gli hanno chiesto i documenti lui ha estratto un taglierino e colpito uno dei poliziotti al viso.