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Seus 118, Riccardo Castro confermato presidente: due nuovi ingressi nel Cda

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Riccardo Castro è stato confermato alla presidenza della Seus 118. La decisione è arrivata dall’assemblea dei soci della società che gestisce il servizio di emergenza-urgenza in Sicilia. L’azienda, costituita nel 2009, ha la Regione Siciliana come socio di maggioranza mentre il resto dell’organigramma è composto dalle aziende del servizio sanitario regionale. Di nuova nomina, invece, i due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, Francesca Draià e Giuseppe Gennuso, quest’ultimo in quota Forza Italia e vicino ai deputati regionali Marco Intravaia e Bernardette Grasso. Castro è espressione di Fratelli d’Italia. Il via libera a Castro arriva dopo settimane in cui il 118 in Sicilia è finito al centro di forti polemiche a causa di una relazione ispettiva della Regione che ha evidenziato gravi criticità strutturali, tra cui ambulanze spesso non operative e carenza di personale.

Castro: «Una responsabilità»

«Accolgo questa conferma innanzitutto come una responsabilità», commenta Castro, riferendosi al ruolo nei confronti della società, del sistema 118 e delle migliaia di professionisti che ne garantiscono quotidianamente il funzionamento. Il presidente ha ringraziato il presidente della Regione Renato Schifani «per aver scelto di dare continuità a questo percorso» e l’assemblea dei soci per la fiducia rinnovata. «La riconferma alla presidenza non rappresenta per me un punto di arrivo. È l’inizio di una nuova fase, da affrontare con la stessa responsabilità con cui ho accolto questo incarico», aggiunge.

«Il patrimonio sono le persone»

Castro indica nelle competenze, nell’esperienza e nella professionalità dei lavoratori il principale patrimonio sul quale la Seus può costruire il proprio futuro. «È da questo patrimonio che dobbiamo costruire il futuro», sottolinea, indicando come interlocutori l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, la Pianificazione strategica guidata dalla dottoressa Tatiana Agelao e tutte le istituzioni coinvolte.

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