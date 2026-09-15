Belmonte Mezzagno, 15enne accoltella coetaneo durante un rissa

Un ragazzo di 15 anni ha ferito con un coltello un coetaneo a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, durante una lite. Il minorenne nel corso di una rissa ha provocato diverse ferito alla vittima.

Accoltellamento a Belmonte Mezzagno: la segnalazione

A fare scattare l’indagine è stata la segnalazione del medico della guardia medica che ha curato il ferito. Nonostante i tagli e le ferite la stessa vittima aveva cercato di nascondere quanto successo dicendo che si era provocato quelle ferite in una banale caduta. Denunciato il minorenne con l’accusa lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma da taglio.