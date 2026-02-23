Foto di quirinale.it

Il presidente Mattarella visita Niscemi: non solo sorvolo, ma anche incontri in piazza e a scuola

23/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una visita lampo che, però, non è solo un sorvolo sui luoghi della frana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di andare a Niscemi, nel Nisseno, senza troppi annunci. E lo fa prima di presenziare, nel pomeriggio, a Palermo, alla IX giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. Nel programma del presidente c’è un sorvolo in elicottero, per rendersi conto dall’alto dell’entità dell’emergenza, che ha portato a circa 1500 sfollati. Poi la visita alla zona rossa, comprese le case che non torneranno mai più agibili. E, dopo gli incontri istituzionali nella piazza sede del Comune, previsto un appuntamento con gli studenti della scuola chiusa perché in zona frana, ospitati nell’istituto Sciascia.

Una visita breve ma il più possibile vicina alla popolazione, rispetto ad altre compiute dalla politica nazionale. Un gesto apprezzato dai niscemesi, che hanno accolto Mattarella con lunghi applausi, avendo anche l’occasione di parlargli. E di raccomandare di non dimenticarsi della loro condizione. Nella visita, il presidente è accompagnato dal Capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, e dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Il presidente della Regione Renato Schifani, intanto, ha annunciato che sono già partiti i contributi per l’affitto agli sfollati. «Abbiamo già erogato 252 buoni casa-affitto per altrettante famiglie, con una media di 800 euro a famiglia. Ne rimangano altri 190 e puntiamo a concludere entro pochi giorni».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Nuova linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina: lavori in ritardo alla ricerca d’acqua, operai e soldi
Leggi la notizia

Una visita lampo che, però, non è solo un sorvolo sui luoghi della frana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di andare a Niscemi, nel Nisseno, senza troppi annunci. E lo fa prima di presenziare, nel pomeriggio, a Palermo, alla IX giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. Nel programma del presidente c’è […]

Incidente mortale alla Tangenziale di Catania: ha un malore e si schianta
Leggi la notizia

Una visita lampo che, però, non è solo un sorvolo sui luoghi della frana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di andare a Niscemi, nel Nisseno, senza troppi annunci. E lo fa prima di presenziare, nel pomeriggio, a Palermo, alla IX giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. Nel programma del presidente c’è […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
Leggi la notizia

Una visita lampo che, però, non è solo un sorvolo sui luoghi della frana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di andare a Niscemi, nel Nisseno, senza troppi annunci. E lo fa prima di presenziare, nel pomeriggio, a Palermo, alla IX giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. Nel programma del presidente c’è […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze