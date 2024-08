Sequestrati cinquanta chili di pesce a Giardini Naxos: riscontrate carenze igienico-sanitarie

Cinquanta chili di prodotti ittici privi di etichetta sono stati sequestrati in un esercizio commerciale di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Nel corso del controllo, i carabinieri con il supporto tecnico dei Nas di Catania, hanno riscontrato anche diverse carenze igienico-sanitarie. Inoltre, durante le verifiche è stata accertata anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Per il titolare dell’esercizio commerciale sono scattate delle sanzioni.

A Forza D’Agrò, sempre nel Messinese, i militari hanno riscontrato violazioni penali e amministrative in un’attività commerciale. Rilevata la presenza di quattro lavoratori in nero, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione delle relative ammende e sanzioni, disponendo anche la chiusura temporanea dell’attività.