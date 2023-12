Sequestrati 260 panettoni e 400 vasetti di creme tra Palermo, Trapani e Agrigento

Duranti i controlli da parte dei Nas in Sicilia sono state eseguite verifiche in quattro pasticcerie e due aziende di prodotti dolciari dislocate tra le provincie di Trapani, Palermo e Agrigento. Nel corso delle verifiche, sono stati sequestrati 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio e mandorle, privi di tracciabilità e con riferimento a ingredienti a base di pistacchi, mandorle e agrumi di Sicilia, in realtà provenienti da altre regioni o dall’estero.