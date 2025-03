Sequestrati beni per oltre 300mila euro a Salvatore Giuffrida. È accusato di traffico di cocaina

Il sequestro di un appartamento con annesso garage, dal valore di mercato stimato in circa 300mila euro, e il congelamento di conti correnti per altri 45mila è stato eseguito da carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa nei confronti di Salvatore Giuffrida, 49 anni, attualmente detenuto. Nei suoi confronti la sezione misure di prevenzione del tribunale etneo, su richiesta della locale procura, ha emesso un decreto di sequestro ai fini dell’eventuale confisca. L’attività ha preso avvio dopo indagini, condotte da carabinieri del nucleo operativo da settembre 2020 a marzo 2021, che avrebbero permesso di delineare l’esistenza di una collaudata organizzazione, costituita da 45 persone, dedita alla commissione di furti, estorsioni e ricettazioni.

L’inchiesta avrebbe fatto emergere anche un secondo filone investigativo su un traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giorgio, con il coinvolgimento a vario titolo di 30 persone. Gli elementi raccolti nei confronti di Salvatore Giuffrida, noto come Turi ‘u gummista avrebbero consentito di dimostrare la sua pericolosità sociale perché indiziato di appartenere a una associazione mafiosa, di essere indagato per traffico di sostane stupefacenti, oltre a essere soggetto che vive, anche in parte, del provento di attività delittuose.