Sequestrate 12 slot machine trovate in un circolo culturale: sanzioni per 132.000 euro

26/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dodici slot machine illegali sono state trovate dentro un circolo culturale di Catania. Le apparecchiature elettroniche sono, risultate perfettamente funzionanti. Il genere è quello dell’intrattenimento, ma in Italia queste slot machine sono vietate, perché prive di nulla osta e non conformi alla normativa vigente, infatti, non sono collegate alla rete erariale. Pertanto, i poliziotti di Catania hanno provveduto a porre sotto sequestro i dispositivi, per le opportune determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Questo genere di operazioni sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto del gioco illegale, utile a scongiurare fenomeni di ludopatia. In questo contesto, dunque, i poliziotti della divisione Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un’associazione culturale, con sede nel quartiere Barriera, in cui hanno trovato le 12 slot machine illegali. Per le infrazioni di carattere amministrativo, al presidente dell’associazione hanno notificato complessivamente 24 verbali con sanzioni pecuniarie per un importo totale di 132.000 euro.

