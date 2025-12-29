Camporeale, sequestrata discarica abusiva. Denunciato un 52enne

Foto di carabinieri

Nel territorio di Camporeale è stata sequestrata una discarica abusiva di circa 1400 metri quadri. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale che, coadiuvati dai colleghi specializzati del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, hanno denunciato in stato di libertà un 52 enne del luogo, ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I rifiuti stoccati nella discarica abusiva a Camporeale

All’interno dell’area, è stato rinvenuto uno scenario inquietante, con pneumatici, parti di automobili, imballaggi vari, elettrodomestici in parte distrutti, materiale di risulta di lavori edili e carcasse di autoveicoli in stato di abbandono. Gli investigatori, hanno sequestrato il terreno e il materiale ritrovato, in attesa delle disposizioni e degli accertamenti che l’autorità giudiziaria vorrà impartire.