Palermo: sequestrata discarica abusiva. Trovati rifiuti tossici e monopattini rubati

23/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un’area di mille metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, a due passi dal centro abitato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Partinico, supportati dagli specialisti del nucleo polizia ambientale e forestale, durante un blitz mirato al contrasto dei reati ecologici.

L’operazione ha portato alla denuncia di un uomo di 47 anni, residente a Partinico, ritenuto responsabile della gestione di un impianto di smaltimento completamente abusivo. All’interno dell’area, i militari hanno rinvenuto uno scenario allarmante. Cumuli di batterie esauste, carcasse di veicoli, bombole di gas e fusti metallici ancora carichi di residui altamente inquinanti. Gli investigatori hanno individuato un sistema di scarico illegale che convogliava i residui delle lavorazioni direttamente nella griglia di raccolta delle acque piovane, minacciando l’integrità delle falde acquifere.

Tra i materiali sequestrati della discarica abusiva figurano anche ingenti quantitativi di cavi di rame bruciato (pronto per essere immesso nel mercato nero). Ma anche 10 monopattini elettrici smontati, appartenenti a una nota società di sharing urbano attiva nel territorio, segno che il sito fungeva verosimilmente anche da centrale per il riciclaggio di beni rubati. L’intera area, le attrezzature per la demolizione e i materiali sono stati sequestrati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania centro, l’orario per esporre i rifiuti il 24 e 31 dicembre
Leggi la notizia

Un’area di mille metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, a due passi dal centro abitato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Partinico, supportati dagli specialisti del nucleo polizia ambientale e forestale, durante un blitz mirato al contrasto dei reati ecologici. L’operazione ha portato alla […]

Palermo, tutti contro le zone rosse: «Non è movida, è delinquenza. E si sposta da una zona all’altra»
Leggi la notizia

Un’area di mille metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, a due passi dal centro abitato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Partinico, supportati dagli specialisti del nucleo polizia ambientale e forestale, durante un blitz mirato al contrasto dei reati ecologici. L’operazione ha portato alla […]

Voto di scambio a Melilli: condannato l’ex sindaco Giuseppe Sorbello
Leggi la notizia

Un’area di mille metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, a due passi dal centro abitato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Partinico, supportati dagli specialisti del nucleo polizia ambientale e forestale, durante un blitz mirato al contrasto dei reati ecologici. L’operazione ha portato alla […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze