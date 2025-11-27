Provoca un incidente in autostrada e si spaccia per un altro fornendo false generalità alla polizia di Catania. È accaduto, nei giorni scorsi, lungo la diramazione dell’A18, quando agli agenti della polizia stradale è pervenuta la segnalazione di un incidente stradale tra un’auto e una moto.

In pochi istanti, i poliziotti hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Dopo aver accertato le condizioni dei conducenti, hanno avviato le procedure per effettuare i rilievi. Durante le verifiche, l’automobilista, un catanese di 45 anni, si è mostrato particolarmente agitato e insofferente alle domande dei poliziotti.

Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo sprovvisto di documenti ha fornito agli operatori i dati anagrafici di un’altra persona, per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Una volta appurata la reale identità, gli agenti hanno constatato che aveva guidato l’auto senza aver mai conseguita la patente.

In seguito a un controllo dell’autovettura, nell’abitacolo, gli agenti della polizia stradale hanno trovato una busta in plastica. All’interno vi erano svariate dosi di marijuana per un peso complessivo di 200 grammi. Oltre allo stupefacente sono stati trovati un vaporizzatore ed una boccetta di ricarica. La droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.