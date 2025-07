Foto di freedom flotilla

I deputati regionali di Sud Chiama Nord – Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto – hanno inviato oggi una richiesta ufficiale al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno per sollecitare la convocazione urgente di una seduta straordinaria dell’Ars. L’obiettivo è di adottare un atto formale e condiviso a sostegno della liberazione di Antonio Mazzeo, cittadino siciliano, docente e attivista per la pace, arrestato dalle forze israeliane insieme ad altri attivisti a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla Coalition mentre partecipava a una missione umanitaria nel Mediterraneo, al largo della striscia di Gaza.

«La Sicilia non può restare in silenzio di fronte alla detenzione arbitraria di un proprio figlio – affermano De Luca, Lombardo e Sciotto – Antonio Mazzeo è da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, dell’ambiente e della giustizia sociale. È dovere delle istituzioni siciliane farsi sentire e pretendere la sua immediata liberazione insieme a quella degli altri attivisti. Chiediamo al presidente Galvagno – proseguono i deputati – di dare un segnale forte e autorevole attraverso l’Ars, per tutelare la dignità e la libertà di chi agisce nel nome della pace e della solidarietà».