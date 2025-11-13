Un sedicenne di Catania è stato arrestato per possesso di droga e di un fucile a canne mozze. Il ragazzo è stato fermato dai poliziotti della questura di Catania, durante un’attività di controllo del territorio nel quartiere Villaggio Sant’Agata.

I cani poliziotto Ares e Maui hanno fiutato infatti la droga a distanza, grazie alle abilità delle tecniche di addestramento messe a punto negli anni dai conduttori. Entrambi i cani hanno segnalato, con insistenza, una cantina di pertinenza di un’abitazione. Pertanto, i poliziotti hanno avviato le ricerche per risalire al proprietario.

Grazie alla collaborazione dei residenti del condominio, i poliziotti hanno individuato i due proprietari, marito e moglie. La coppia ha riferito ai poliziotti che la chiave della cantina era nell’esclusiva disponibilità del figlio sedicenne. Dopo essere stato contattato, il ragazzo si è presentato sul posto e ha consegnato le chiavi per aprire la saracinesca del locale. Immediatamente all’interno si è sentito un fortissimo odore di marijuana. All’interno, infatti, i poliziotti hanno trovato 49 dosi della sostanza stupefacente per un totale di 174 grammi.

La droga sequestrata dai poliziotti ha eliminato una potenziale e significativa fonte di guadagno illecito. Durante le verifiche compiute in ogni angolo della cantina, i poliziotti hanno notato un fucile a canne mozze risultato non censito in banca dati, unitamente a sei munizioni. L’arma è stata posta sotto sequestro per le successive analisi di laboratorio da parte della Polizia Scientifica.

Oltre alla droga e al fucile, i militari hanno trovato un’ingente somma di denaro in contanti, pari a 1.215 euro, che è stata sequestrata. Il giovane si è assunto la responsabilità di quanto trovato nel locale ed è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del Pm del Tribunale per i Minori, il sedicenne di Catania è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso il Centro di Prima Accoglienza.