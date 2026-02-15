Attività sismica nel Tirreno meridionale: tre scosse di terremoto nel Trapanese in 12 ore

Scosse di terremoto avvertite ieri sera al largo delle coste dell’area di Trapani. La prima scossa rilevata dall’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia è stata registrata alle 22 di ieri sera in mare, al largo delle isole Egadi, con una intensità di 3.6 gradi Richter e una profondità stimata dall’Istituto di circa 50 chilometri. La seconda, avvertita distintamente nella zona di Trapani ed Erice, si è registrata alle 23.48 sempre al largo delle Egadi, ma ad una profondità dieci volte minore della precedente: a 5 chilometri e con una intensità di magnitudo di 3.9 Richter. Un’altra scossa, infine, si è registrata nello stesso tratto di mare alle 4 di stamattina, con magnitudo 3.7 e 10 chilometri di profondità. Il tutto in un’area, quella del Tirreno meridionale, che in questi giorni ha registrato, oltre a queste tre scosse, una intensa attività sismica, con altre scosse registrate al largo di Ustica – di magnitudo 2.2 e una profondità di circa 9 chilometri in mare – e un’altra sempre stamane alle 5, al largo delle isole Eolie con magnitudo 2.9 e profondità di 4 chilometri. 

