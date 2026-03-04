Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina intorno alle 7.05 dalla popolazione della Sicilia orientale, in particolare tra le province di Catania e Siracusa. Non ci sono ancora i dati ufficiali del sisma ma la magnitudo stimata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è tra 4.1. e 4.6 con epicentro nel Catanese, alle pendici dell’Etna tra Paternò, Adrano, Ragalna e Santa Maria di Licodia.