Scossa di terremoto tra Maletto e Randazzo, magnitudo 3.6

Foto di INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 10.35 con epicentro tra i Comuni di Maletto e Randazzo, in provincia di Catania. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è stato localizzato a una profondità di 27 chilometri. Dopo la prima scossa sono stati registrati altri quattro eventi con una magnitudo compresa tra 2.4 e 2.9.