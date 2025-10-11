Il deputato La Vardera è sotto scorta: «Continuerò il mio lavoro senza arretrare»

11/10/2025

«Non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato». Così il leader di Controcorrente e deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera ha scritto in un post pubblicato sui suoi canali social.

La scorta al deputato Ismaele La Vardera

«Ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – si legge ancora nel post pubblicato dal deputato La Vardera – ha disposto una scorta che seguirà, di fatto, la mia vita su tutto il territorio nazionale». Una decisione, dunque, che è stata presa dal comitato composto dai vertice delle forze dell’ordine. «Lo so – aggiunge ancora il leader di Controcorrente – è complicato immaginare una quotidianità così. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile».

Nel post pubblicato sui social il deputato, oltre a dare la notizia, condivide il proprio stato d’animo. E non solo. «Mi spiace – scrive ancora La Vardera – solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari». A conclusone del contenuto condiviso, però, arriva anche una rassicurazione. «Questo – afferma il deputato ed ex Iena – non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro. Lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai». 

La solidarietà politica

E, intanto, dal mondo della politica soprattutto cominciano ad arrivare i primi messaggi di solidarietà e vicinanza al deputato Ismaele La Vardera. «Il fatto che la prefettura di Palermo abbia ritenuto utile disporre una tutela in favore del collega – scrive in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle all’Assemblea regionale siciliana Antonio De Luca – è un dato che merita particolare attenzione. Lo Stato e le istituzioni devono stare al fianco e tutelare la parte sana della nostra società che – aggiunge – per fortuna rappresenta la maggioranza dei siciliani».

E una nota è già stata diffusa anche dal capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro. «La notizia della scorta assegnata a La Vardera segnala – sostiene Catanzaro – quanto sia ancora difficile, in questa terra, affrontare alcuni temi senza mettere a rischio la propria incolumità. A Ismaele – conclude il deputato del Pd – va la nostra solidarietà».

