Scoperta altra trattoria abusiva in via Plebiscito. Titolare: «Non ho avuto il tempo per chiedere le licenze»

Ancora una trattoria abusiva scoperta in via Plebiscito, a Catania. Anche in questo caso, come avvenuto negli scorsi giorni, il titolare non aveva le autorizzazioni necessarie. Con i poliziotti l’uomo si è giustificato sostenendo che aveva rilevato da poco l’attività e non aveva avuto il tempo per chiedere le licenze. La forestale ha sequestrato alimenti privi di ogni documentazione ritenendoli non tracciabili e di dubbia provenienza, comminando sanzioni per oltre 1500 euro. La polizia locale ha contestato l’occupazione abusiva del suolo pubblico, l’utilizzo di un braciere acceso sul marciapiedi, l’assenza di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande. Anche in questo caso, sono stati posti sotto sequestro il braciere, un banco frigo, le sedie ed i tavoli trovati all’esterno. Durante i controlli è stata sanzionata una panineria in viale Africa. In questo caso è stata scoperta la mancanza di conformità dell’impianto elettrico. L’ispettorato del lavoro ha riscontrato la presenza di tre lavoratori in nero, applicando sanzioni per altri 10mila euro.