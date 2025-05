Scontro tra due auto a Villabate, quattro feriti: accertamenti in corso sui conducenti

Quattro persone sono rimaste ferite in un violento scontro tra due auto avvenuto nella serata di martedì a Villabate, nel Palermitano. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Catalano Fonduta e via Giulio Cesare, dove una Audi Q3 e una Fiat Brava si sono urtate per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo dell’Audi viaggiavano un giovane di 29 anni e un ragazzo di 18, mentre sulla Fiat si trovavano un uomo di 55 anni e una donna di 56. Tutti e quattro sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla per ricevere le cure necessarie. Le condizioni dei feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Presso la struttura ospedaliera sono stati eseguiti gli esami alcolemici e tossicologici sui due conducenti, come da prassi in casi simili.