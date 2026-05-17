Scontri tra tifosi prima di Lecco-Catania: almeno quattro i feriti

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Lecco, dove si sono verificati pesanti scontri tra tifosi in vista della partita di calcio tra Lecco e Catania, in programma in serata allo stadio Rigamonti-Ceppi. Gli episodi più gravi, come riporta la testata PrimaLecco, si sono registrati al bar Stadio, in via Papa Giovanni XXIII. L’allarme ai soccorsi è scattato dopo le 17 con l’intervento di due ambulanze, carabinieri e polizia.

Feriti e traffico bloccato

Secondo le prime informazioni, nella rissa sarebbero rimaste ferite quattro persone, trasportate all’ospedale Manzoni. Restano ancora da chiarire le dinamiche degli scontri che avrebbero coinvolto gruppi di tifosi del Catania e del Lecco. Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico corso Matteotti, all’altezza della rotonda del liceo Grassi.

Nuovi momenti di tensione

Poco dopo un secondo episodio violento si sarebbe verificato nella zona sopra lo stadio, nei pressi del cimitero di Castello. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori disordini nelle ore precedenti alla gara.