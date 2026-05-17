Scontri tra tifosi prima di Lecco-Catania: almeno quattro i feriti

17/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Lecco, dove si sono verificati pesanti scontri tra tifosi in vista della partita di calcio tra Lecco e Catania, in programma in serata allo stadio Rigamonti-Ceppi. Gli episodi più gravi, come riporta la testata PrimaLecco, si sono registrati al bar Stadio, in via Papa Giovanni XXIII. L’allarme ai soccorsi è scattato dopo le 17 con l’intervento di due ambulanze, carabinieri e polizia.

Feriti e traffico bloccato

Secondo le prime informazioni, nella rissa sarebbero rimaste ferite quattro persone, trasportate all’ospedale Manzoni. Restano ancora da chiarire le dinamiche degli scontri che avrebbero coinvolto gruppi di tifosi del Catania e del Lecco. Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico corso Matteotti, all’altezza della rotonda del liceo Grassi.

Nuovi momenti di tensione

Poco dopo un secondo episodio violento si sarebbe verificato nella zona sopra lo stadio, nei pressi del cimitero di Castello. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori disordini nelle ore precedenti alla gara.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
Leggi la notizia

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Lecco, dove si sono verificati pesanti scontri tra tifosi in vista della partita di calcio tra Lecco e Catania, in programma in serata allo stadio Rigamonti-Ceppi. Gli episodi più gravi, come riporta la testata PrimaLecco, si sono registrati al bar Stadio, in via Papa Giovanni XXIII. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze