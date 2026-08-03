Ipotesi su ipotesi si rincorrono ormai da 19 anni, dal 3 agosto 2007, quando Antonio e Stefano Maiorana scomparvero nel nulla dopo aver lasciato il cantiere di Isola delle Femmine in cui stavano effettuando dei lavori edili. Ma nessuna verità accertata è ancora arrivata a noi. Per tenere accesi i riflettori sulla vicenda e chiedere di riaprire le indagini su questa misteriosa scomparsa, anche quest’anno l’architetto Rossella Accardo, madre di Stefano ed ex moglie di Antonio, ha organizzato su sit-in al Palchetto della Musica, del Politeama di Palermo.

«Chiedo alla procura di Palermo di riaprire le indagini che riguardano la scomparsa di Antonio Maiorana e di mio figlio Stefano – dichiara a Meridionews -. Mi sono confrontata di recente con la commissione regionale antimafia, quindi con Antonello Cracolici, e ho sollecitato anche il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. A mio avviso vi sono dei punti avvolti ancora nell’ombra, che andrebbero chiariti. Il mio ex marito era in procinto di costruire un albergo a Campobello di Mazara, nel territorio di Matteo Messina Denaro. C’è dunque una regia che non vuole che venga fuori la verità».