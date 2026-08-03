Regionali, De Luca a Catania per «i primi pionieri». L’obiettivo? Almeno 4 deputati

03/08/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Prende forma anche a Catania il progetto politico De Luca Sindaco di Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali. Nella sede distaccata dell’Assemblea Regionale sono stati presentati i primi nove «pionieri» della provincia etnea che hanno aderito al percorso promosso da Cateno De Luca.

Gli incoraggianti risultati delle amministrative

Ad aprire l’incontro è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che ha rivendicato i risultati ottenuti dal movimento Sud chiama Nord nelle ultime competizioni elettorali. «Le amministrative hanno dimostrato come ScN sia baricentrica nel panorama politico siciliano. Con oltre il 21 per cento dei consensi nei Comuni chiamati al voto, siamo riusciti a confermarci come primo partito in Sicilia», ha dichiarato. Secondo Lo Giudice, il nuovo progetto punta a replicare il percorso avviato nel 2022.

I nove pionieri presentati da De Luca

A Catania sono stati presentati Olga Agosta, consigliera comunale di Pedara; Alfio Barbagallo, consigliere comunale di Zafferana Etnea ex ed deputato in passato eletto in un lista collegata all’ex governatore Nello Musumeci; Dario Capotorto, imprenditore di Santa Venerina; Nunziella Di Cavolo, imprenditrice di Paternò; Lucia Finocchiaro, consigliera comunale di Aci Sant’Antonio; Giuseppe Marletta, assessore del Comune di Catania e primo dei non eletti alle regionali 2022 nella lista DC di Totò Cuffaro; Giusy Sapia, operatrice di patronato di Catania; Elio Tagliaferro, già consigliere provinciale di Catania, ex lombardiano con trascorsi in Forza Italia e nella Dc; e Davide Vasta, sindaco di Riposto.

A chiudere la presentazione è stato Cateno De Luca, che ha indicato l’obiettivo elettorale nella provincia etnea: «Si accettano scommesse. Il progetto del governo di Liberazione nella provincia di Catania ha un obiettivo ben preciso: eleggere quattro, se possibile cinque deputati regionali». Il leader di Sud chiama Nord ha spiegato che la costruzione della squadra è iniziata con largo anticipo rispetto al voto regionale, puntando su amministratori locali, professionisti e rappresentanti della società civile.

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