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Un principio d’incendio evitato prima che potesse trasformarsi in un rogo più esteso grazie alla segnalazione di un cittadino, all’intervento dei vigili del fuoco e all’arrivo dei carabinieri. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Paternò, in via Contessa Adelaide, dove un 40enne è stato arrestato dai militari con l’accusa di incendio doloso.

La segnalazione al 112 e l’arresto del piromane

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato notato da un passante mentre, vicino al ciglio della strada, dava fuoco ad alcune sterpaglie utilizzando carta e un accendino. Poco distante erano già presenti altri focolai, alimentati dal vento e dalle alte temperature, con il rischio di una rapida propagazione delle fiamme. Il cittadino ha immediatamente chiamato il 112 e i militari hanno avviato le ricerche dell’uomo.

Il 40enne, individuato mentre si allontanava a piedi lungo la stessa strada, è stato fermato e perquisito. Secondo gli investigatori aveva ancora con sé un accendino funzionante. Le dichiarazioni dei testimoni avrebbero poi contribuito a rafforzare il quadro indiziario. L’uomo, residente a Paternò e con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato.