Un principio d’incendio evitato prima che potesse trasformarsi in un rogo più esteso grazie alla segnalazione di un cittadino, all’intervento dei vigili del fuoco e all’arrivo dei carabinieri. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Paternò, in via Contessa Adelaide, dove un 40enne è stato arrestato dai militari con l’accusa di incendio doloso. La […]
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Paternò, appicca il fuoco alle sterpaglie: arrestato grazie alla segnalazione di un cittadino
Un principio d’incendio evitato prima che potesse trasformarsi in un rogo più esteso grazie alla segnalazione di un cittadino, all’intervento dei vigili del fuoco e all’arrivo dei carabinieri. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Paternò, in via Contessa Adelaide, dove un 40enne è stato arrestato dai militari con l’accusa di incendio doloso.
La segnalazione al 112 e l’arresto del piromane
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato notato da un passante mentre, vicino al ciglio della strada, dava fuoco ad alcune sterpaglie utilizzando carta e un accendino. Poco distante erano già presenti altri focolai, alimentati dal vento e dalle alte temperature, con il rischio di una rapida propagazione delle fiamme. Il cittadino ha immediatamente chiamato il 112 e i militari hanno avviato le ricerche dell’uomo.
Il 40enne, individuato mentre si allontanava a piedi lungo la stessa strada, è stato fermato e perquisito. Secondo gli investigatori aveva ancora con sé un accendino funzionante. Le dichiarazioni dei testimoni avrebbero poi contribuito a rafforzare il quadro indiziario. L’uomo, residente a Paternò e con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato.