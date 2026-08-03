È di Sara Leone il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina. La salma di Sara Leone è stata identificata all’obitorio dell’ospedale da familiari. Rimagono due persone disperse: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.
Crollo palazzina a Messina, estratta la quarta vittima: Sara Leone
È di Sara Leone il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina. La salma di Sara Leone è stata identificata all’obitorio dell’ospedale da familiari. Rimagono due persone disperse: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.