Crollo edificio Messina: legale di uno degli indagati: «Siamo sereni»

03/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Il signor Panarello ha esposto la sua ricostruzione dei fatti e si è detto completamente estraneo alla vicenda. Ci sono delle indagini in corso e non possiamo dire nulla ma siamo sereni». Lo ha detto l’avvocato Salvatore Silvestro che difende l’imprenditore Alessandro Panarello, indagato per il crollo della palazzina collassata a Messina giovedì scorso. Nel crollo hanno perso la vita 4 persone, due sono disperse. Panarello, titolare della macelleria che sarebbe dovuta sorgere al piano terra dello stabile, aveva commissionato lavori di ristrutturazione. È indagato per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle regole antinfortunistiche.

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