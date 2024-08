Scoglitti, non avrebbe potuto aprire il lido ma lui lo apre lo stesso: indagato il titolare

Non avrebbe potuto aprire il lido, ma lui lo apre lo stesso. A Scoglitti – frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa – il titolare di un lido che si trova nella riviera Lanterna era stato diffidato dalla polizia ad aprire la struttura, perché priva delle autorizzazioni necessarie. L’uomo, però, non si è curato dell’avviso e ha inaugurato il lido, organizzato una serata da ballo e pubblicizzato l’evento sui social. Dopo aver acquisito alcune immagini, la polizia ha indagato il titolare del lido per non aver ottemperato alla diffida e per aver tenuto una serata danzante priva dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.