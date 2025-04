Recuperato cadavere in mare a largo di Porto Empedocle

Foto di Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Un cadavere, in decomposizione, è stato recuperato in mare, a circa 12 miglia da Porto Empedocle (Agrigento), dai militari della guardia costiera. La salma è stata issata a bordo di una motovedetta ed è stata portata al porto dove dovrà essere sottoposta ad ispezione cadaverica. Non c’è certezza, anche a causa delle condizioni del cadavere, che si tratti di un migrante ma l’ipotesi prevalente è questa. Risale allo scorso 18 marzo l’ultimo naufragio di un barca con migranti. Allora furono 10 i superstiti – 6 uomini e 4 donne – ritrovati attaccati ad un gommone sgonfio e quasi affondato e sette furono i cadaveri recuperati.