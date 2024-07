Palermo, serata danzante senza autorizzazione, multa per 5mila euro

Multe per 5 mila euro a un locale in largo Cristoforo Colombo all’Addaura a Palermo dove si stava svolgendo una serata musicale con dj senza alcuna autorizzazione. La serata era stata pubblicizzata sui social network. Gli accertamenti della polizia hanno dimostrato che nel locale gestito da un’associazione, erano presenti trai 50 partecipanti anche giovani non iscritti. Il titolare ha un’autorizzazione a somministrate bevande solo agli associati e non può organizzare serate danzanti come se fosse una discoteca.