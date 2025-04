Palermo, donna di 67 anni investita e uccisa. Accertamenti da parte della municipale

Travolta da un autocarro mentre attraversava la strada in via Gaetano La Loggia, a Palermo. La vittima è una donna di 67 anni, Maria Antonietta La Mantia. Alla guida del mezzo pesante, come riporta Live Sicilia, c’era un uomo di 52 anni. Dopo l’impatto sono stati allertati i soccorsi e un’ambulanza del 118 ha trasportato la 67enne all’ospedale Civico. Per la donna però non c’è stato niente da fare. Sul posto, di fronte i campi del Calcio Sicilia, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si occuperanno della ricostruzione della dinamica.