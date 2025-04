A29 chiusa domani tra Capaci e Tommaso Natale per ispezioni alla galleria Sferracavallo

Immagine da Google Maps

Dalla mezzanotte alle ore quattro di giovedì 3 aprile, subordinatamente alle esigenze derivanti dalle ispezioni che verranno condotte all’interno della galleria Sferracavallo, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A29, tra lo svincolo di Capaci e lo svincolo di Tommaso Natale.

Durante le ore di chiusura, si consiglia il seguente percorso alternaffftivo: nuscire allo svincolo di Capaci, percorrere la SS 113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tommaso Natale.