Scippano la borsa a una studentessa universitaria, preso un malvivente. Caccia al complice

Un 47enne di Scordia arrestato e un 34enne di Catania denunciato ma irreperibile. Sono gli autori di uno scippo commesso in piazza San Francesco, nel capoluogo etneo. Vittima dei due malviventi una studentessa universitaria di 23enne. Il 47enne, stando alla ricostruzione dei carabinieri, si è avvicinato alla donna riuscendo a portarle via la borsa. Subito dopo, insieme al complice, è scappato in direzione di via Teatro Greco. In quel momento i militari si trovavano nei pareggi sono riusciti a bloccare il 47enne. Da segnalare il gesto di un cittadino che ha assistito allo scippo e per centinaia di metri ha inseguito il malvivente. Identificato anche il 34enne che però non è stato trovato presso la sua abitazione.