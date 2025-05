Scippi e lesioni in pieno centro a Catania. Arrestati due giovani

Hanno individuato borse oppure oggetti di valore da strappare direttamente dalle mani alle vittime con violenza, mentre passavano a bordo di uno scooter. Ad essere accusati di ciò, sono stati due giovani catanesi, rispettivamente di 24 e 20 anni, che avrebbero messo a segno ripetuti scippi con modalità anche violente, causando in alcuni casi lesioni personali aggravate alle vittime.

Secondo la polizia di Catania, gli indagati hanno sempre agito con modalità analoghe: dopo avere individuato persone con borse o altri oggetti di valore in mano, non appena colto un momento di distrazione delle potenziali vittime, strappavano loro il bene indossato, per poi darsi immediatamente alla fuga con lo scooter.

Le indagini hanno permesso agli investigatori, sulla scorta della visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, di attribuire ai due indagati la responsabilità in ordine alla commissione di diversi colpi. Nei confronti del 24enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico mentre il 20enne è finito in carcere.