Otto ore di sciopero all’Almer Metra di Ragusa dopo che due operai hanno riportato delle ustioni

Otto ore di sciopero con sit-in e assemblea nel piazzale Metra Ragusa. FIom Cgil e Uilm hanno reagito così al grave incidente avvenuto martedì sera, intorno alle 19, all’interno dello stabilimento della Metra di Ragusa e precisamente alla pressa 1850 dove si è sviluppato un incendio che ha provocato ustioni a due operai.

L’obiettivo dell’azione di questa mattina è quello di richiamare l’attenzione dell’azienda, che si occupa della lavorazione dell’alluminio, sulla necessità di un intervento immediato per il rinnovo degli impianti e maggiore manutenzione garantendo così più sicurezza dei lavoratori. I sindacati sostengono a viva voce che la sicurezza non è negoziabile. Il tema della sicurezza è stato poi al centro di un nutrito dibattito che si è sviluppato nel corso dell’assemblea dei lavoratori i quali da tempo hanno richiamato l’attenzione sulle situazioni di rischio, come le presse datate che andrebbero revisionate, e che metterebbero a repentaglio l’incolumità delle persone.