Scicli, gira per strada con un’ascia: denunciato

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Un uomo con il volto dipinto di vernice rossa e un’ascia in mano: è la scena che si sono trovati davanti i cittadini in corso Umberto I, a Scicli, nel Ragusano. Facendo scattare le segnalazioni al numero unico d’emergenza. Così e forze dell’ordine – sul posto sia polizia che carabinieri – hanno rintracciato e denunciato un 36enne di origini colombiane. Trovato con un’ascia lunga circa 40 centimetri, dotata di una lama a 20 centimetri, subito sequestrata. Adesso l’uomo dovrà rispondere di violazione della normativa sulle armi.