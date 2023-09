Sciacca, profondato il manto stradale in pieno centro

Un buco nell’asfalto in pieno centro abitato a Sciacca. Nel pomeriggio di oggi, nella cittadina in provincia di Agrigento – e precisamente in via Fiscia Maglienti – all’improvviso si è verificato un cedimento stradale, causato dalla rottura di una tubatura fognaria. Al momento in cui la strada ha ceduto nessun mezzo stava transitando. L’arteria è stata chiusa al traffico e la zona interessata dal crollo è stata transennata. «Abbiamo già disposto i lavori urgenti di ripristino della normalità», ha detto l’assessore alla Protezione civile Gianluca Fisco. A effettuarli sarà la società consortile pubblica che gestisce il servizio idrico integrato. Si tratta di un intervento che, secondo le stime, non dovrebbe durare meno di due settimane.



Articoli correlati