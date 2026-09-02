Sciacca, moto contro un camion sulla statale 115: morto un uomo

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Un uomo è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 115, alle porte di Sciacca, in provincia di Agrigento. La vittima si trovava alla guida della propria moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato fatale. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

L’incidente sta provocando rallentamenti al traffico sulla statale 115, sia in direzione di Agrigento sia nel senso opposto. La polizia locale di Sciacca ha predisposto una viabilità alternativa, con il transito dei veicoli attraverso il centro abitato.