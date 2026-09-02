Catania, taxi abusivo davanti all’aeroporto: denunciato un 31enne

Foto dal sito di Sac

Controlli contro i taxi abusivi nei pressi dell’aeroporto di Catania. Gli agenti della polizia di frontiera, insieme alla polizia locale, hanno effettuato una serie di verifiche negli spazi antistanti l’area degli arrivi dello scalo. Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un uomo che, con la propria auto con il motore acceso, si trovava fuori dal veicolo e stava intercettando una coppia di turisti stranieri. Il 31enne avrebbe proposto ai due un servizio di trasporto verso il centro di Catania.

Fermato mentre proponeva il trasporto

Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo, un 31enne catanese, per verificare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto pubblico non di linea. Dagli accertamenti è emerso che il 31enne non era in possesso della licenza richiesta per esercitare l’attività. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato quindi denunciato per esercizio abusivo della professione.