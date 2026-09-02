Foto di Dario De Luca

Ciminna, operaio di 30 anni muore dopo il ribaltamento di un mezzo agricolo

02/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un operaio di 30 anni è morto in un’azienda agricola a Ciminna, nel Palermitano, dopo un incidente sul lavoro. La vittima è Camara Dramane, originario del Gambia.

Il mezzo agricolo si è ribaltato

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo di un mezzo agricolo quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato. Nell’incidente l’operaio ha riportato una grave ferita al collo, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Soltanto ieri si è verificato un altro incidente mortale sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita, a Bivona in provincia di Agrigento, è stato l’imprenditore Salvino Pullara, 53 anni. L’uomo, mentre era con il figlio, è stato travolto dal crollo di un muro.

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