Catania, pedone travolto da due ragazzi a bordo di uno scooter

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un pedone investito lungo le strade di Catania. L’ultimo caso risale alla notte scorsa, in via Plebiscito. Secondo quanto emerso due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, hanno travolto un passante. Il sinistro, come riporta La Sicilia, è avvenuto all’altezza del civico 212, quasi all’angolo con via Cordai.

I rilievi della municipale e l’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118. Ad avere la peggio sarebbero stati il pedone e uno dei due ragazzi a bordo dello scooter. Per entrambi, trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, la prognosi resta riservata.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro
Leggi la notizia

Ancora un pedone investito lungo le strade di Catania. L’ultimo caso risale alla notte scorsa, in via Plebiscito. Secondo quanto emerso due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, hanno travolto un passante. Il sinistro, come riporta La Sicilia, è avvenuto all’altezza del civico 212, quasi all’angolo con via Cordai. I rilievi della municipale […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze