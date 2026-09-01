Catania, pedone travolto da due ragazzi a bordo di uno scooter

Ancora un pedone investito lungo le strade di Catania. L’ultimo caso risale alla notte scorsa, in via Plebiscito. Secondo quanto emerso due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, hanno travolto un passante. Il sinistro, come riporta La Sicilia, è avvenuto all’altezza del civico 212, quasi all’angolo con via Cordai.

I rilievi della municipale e l’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118. Ad avere la peggio sarebbero stati il pedone e uno dei due ragazzi a bordo dello scooter. Per entrambi, trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, la prognosi resta riservata.