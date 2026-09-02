Non avrebbe digerito alcune multe ricevute dai vigili urbani e avrebbe deciso di vendicarsi prendendo di mira proprio le auto di servizio degli agenti. È quanto sarebbe accaduto a Ragusa, dove un 70enne è stato individuato e denunciato dopo una serie di episodi di danneggiamento. Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, come riporta l’Agi, alcune vetture della municipale di Ragusa sono state trovate con gli pneumatici forati, provocando danni non soltanto ai mezzi, ma anche ai servizi garantiti quotidianamente dalle pattuglie alla collettività.

Le telecamere incastrano il 70enne

Dopo i primi episodi è stata avviata un’indagine, che ha consentito di acquisire anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio le telecamere avrebbero permesso di individuare il presunto autore dei danneggiamenti. L’uomo sarebbe stato ripreso mentre si accingeva a forare uno degli pneumatici di una vettura di servizio.

Convocato al comando, ha ammesso le responsabilità

Una volta identificato, il 70enne è stato invitato a presentarsi al comando dei vigili. Durante gli accertamenti avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato dalla destinazione del bene al pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I danneggiamenti, infatti, oltre a provocare un danno materiale alle vetture, avrebbero avuto ripercussioni sull’attività delle pattuglie e quindi sui servizi di pubblica utilità.