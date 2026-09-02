Incendio al Conca d’Oro di Palermo, ci sono ancora focolai nel centro commerciale

02/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ci sono ancora focolai che bruciano nel centro commerciale Conca d’Oro a Palermo dopo l’incendio divampato ieri nel primo pomeriggio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte per cercare di spegnere il rogo che ha provocato ingenti danni. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio che dovrebbe essere stato innescato da un problema elettrico. Un corto circuito o una pompa di calore sul tetto andata in fiamme. Insieme ai tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco ci sono i poliziotti e i carabinieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, pedone travolto da due ragazzi a bordo di uno scooter
Leggi la notizia

Ci sono ancora focolai che bruciano nel centro commerciale Conca d’Oro a Palermo dopo l’incendio divampato ieri nel primo pomeriggio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte per cercare di spegnere il rogo che ha provocato ingenti danni. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio che dovrebbe essere […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze