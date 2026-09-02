Ci sono ancora focolai che bruciano nel centro commerciale Conca d’Oro a Palermo dopo l’incendio divampato ieri nel primo pomeriggio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte per cercare di spegnere il rogo che ha provocato ingenti danni. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio che dovrebbe essere stato innescato da un problema elettrico. Un corto circuito o una pompa di calore sul tetto andata in fiamme. Insieme ai tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco ci sono i poliziotti e i carabinieri.