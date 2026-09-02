Incendio alla zona industriale di Catania: brucia capannone accanto Leroy Merlin

Un vasto incendio interessa da ieri sera la zona industriale di Catania, accanto al negozio Leroy Merlin. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso stamattina, per estinguere il rogo divampato in un capannone della ditta Ecotek, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Nello specifico, le fiamme riguardano un deposito di materiale organico e oli esausti. Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco da Ragusa, Caltanissetta e Siracusa, come rinforzo, e autobotti aggiuntive. Presente anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Non risultano feriti e non sono ancora chiare le cause dell’incendio.