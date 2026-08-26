Foto di Stefano Pellegrino su Facebook

Renato Schifani non molla la presa e rilancia. Il presidente della Regione, intervenendo all’EtnaForum di Ragalna, alle pendici dell’Etna, si è detto pronto «a non tradire la fiducia dei siciliani, ma principalmente la fiducia di chi ha voluto che io seguissi e mi occupassi della Sicilia». Un messaggio chiaro che rimanda senza troppi giri di parole alla bollente questione relativa alla scelta del prossimo candidato del centrodestra alle elezioni regionali 2027. Riproporre Schifani o mettere sul tavolo un nome alternativo? A lanciare il siluro, negli ultimi giorni, è stato l’ex governatore e ministro Nello Musumeci. Chiaro nel bocciare «la regola dell’uscente» e rimandando a Roma, e quindi alle segreterie dei partiti, la discussione sulla scelta del candidato.

Schifani: «Per la Sicilia avviati grandi cambiamenti»

«Abbiamo innestato una marcia che vede grandi cambiamenti: i termovalorizzatori, l’apertura delle terme, il polo pediatrico, l’ospedale di Siracusa. Abbiamo tanta carne in cantiere che dà il segno di una svolta anche nel modo di operare e di fare politica», ha sottolineato Schifani. Parole cariche di entusiasmo e che sembrano cancellare i tanti problemi che ha dovuto affrontare il governatore durante il suo mandato, a partire dalle mille grane giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della giunta e deputati del centrodestra. «Ci mettiamo attorno a un tavolo e cerchiamo di superare le difficoltà – aggiunge il governatore – per come finora abbiamo fatto anche superando certe tensioni, certi nervosismi e amarezze. Il mio motto da una vita è “vai avanti anche quando pensi che sia inutile”. Non voglio tradire la fiducia di siciliani».

La Russa su Schifani: «Ottimo presidente, lo ricandiderei»

«Schifani è un ottimo presidente della Regione – ha aggiunto il presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui a EtnaForum – La regola è che un buon presidente della Regione sia il candidato della volta successiva. Naturalmente questo non dipende né da me né solo dal presidente. Dipende dai partiti, dalle forze politiche che lo sostengono. Ma io se devo esprimere un giudizio dico che è un buon presidente della Regione e che nella normalità un presidente della Regione, se decide di riproporre la sua candidatura, normalmente è ricandidato».