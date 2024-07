Schifani pensa all’avvocato Alessandro Dagnino come assessore all’Economia

Si va verso la nomina dell’avvocato Alessandro Dagnino ad assessore all’Economia della Regione siciliana. Il presidente Renato Schifani starebbe pensando a lui per sostituire Marco Falcone, eletto al Parlamento europeo. Quarantotto anni, coniugato, con due figli, Dagnino è avvocato cassazionista, docente di diritto tributario dell’impresa e del terzo settore nell’università degli studi Lumsa e svolge attività di consulenza in materia fiscale in favore di società italiane, gruppi multinazionali, istituti finanziari e clienti privati. Forbes ha inserito il suo nome nell’elenco dei cento Italian legal leaders. Dagnino è docente nel master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso la Luiss business school. È stato docente di Diritto finanziario e scienza delle finanze nell’università di Palermo e consulente giuridico in materia fiscale e di finanza pubblica di governi regionali e di assemblee legislative, presidente di Irfis-FinSicilia e membro dell’Aspen Institute Italia.