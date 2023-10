Genitore prende a schiaffi insegnante a Paternò. Indagano i carabinieri della compagnia

Alla scuola media statale Virgilio di Paternò, in provincia di Catania, un insegnante di sostegno è stato aggredito dal padre di un suo alunno con uno schiaffo in faccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale. Dietro la vicenda ci sarebbe la pessima condotta del figlio. L’insegnante raggiunto dallo schiaffo, secondo una prima ricostruzione, è caduto a terra ed ha sbattuto contro le scale.

L’uomo è stata accompagnato, in codice giallo, dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Per la vittima la prognosi è di 15 giorni. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’aggressione.

