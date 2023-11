Scarcerato da due settimane, torna a spacciare e viene arrestato di nuovo

Foto di Dario De Luca

Scarcerato il 12 ottobre dai domiciliari, un 29enne catanese è stato arrestato di nuovo per lo stesso reato. L’uomo, che era già stato sottoposto alla misura cautelare perché ritenuto un pusher, sarebbe tornato alla stessa attività. Di spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, lo accusano i carabinieri che lo hanno bloccato in piazza Federico di Svevia, nella zona del Castello Ursino a Catania.

Alla vista dei militari, subito, il 29enne si sarebbe agitato. Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri gli hanno trovato addosso una busta in cellophane trasparente con all’interno 17 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 70 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e campionatura mentre il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.