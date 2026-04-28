Francantonio Genovese

È diventata definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l’ex parlamentare del Pd ed ex sindaco di Messina Francantonio Genovese. Fu indagato per illeciti nella formazione professionale in Sicilia. La procura generale di Reggio Calabria, a cui era passato il caso, non ha presentato ricorso in Cassazione e il termine per impugnare è scaduto. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Ma per il legale di Genovese, l’avvocato Nino Favazzo, l’ex deputato regionale ed ex sindaco di Messina non rientrerà in carcere.

Affidamento in prova per Genovese

«La pena complessiva eseguibile è stata rideterminata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in sei anni, dieci mesi e venti giorni – precisa il legale -. E ciò per avere riconosciuto, a mia richiesta, il vincolo della continuazione tra i reati per cui il mio assistito ha riportato la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione nel procedimento Corsi d’oro. Poi un altro reato, di natura fiscale, giudicato separatamente e definito nel 2024 con la pena di un anno e sei mesi».

«E poiché quest’ultima pena è stata interamente espiata in regime di affidamento in prova, ho già depositato istanza presso la procura generale di Reggio Calabria chiedendo la detrazione, dalla pena da eseguire, non solo del lungo periodo trascorso in custodia cautelare, ma anche dell’intero periodo di pena scontata, ormai senza titolo. Tutto ciò – spiega ancora l’avvocato- porterà ad una pena finale inferiore ai quattro anni, che dovrà essere sospesa. Consentendo così al mio assistito di poter accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova».