Altri 340 migranti arrivati a Lampedusa, nell’hotspot ci sono già 788 ospiti

Sei nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa: durante la notte sono approdate 340 persone. Tutti i barconi, soccorsi da guardia di finanza e capitaneria di porto, sono salpati dalla Libia. A bordo egiziani, bengalesi, siriani, sudanesi, eritrei, etiopi, marocchini e pakistani. Uno dei mezzi, con a bordo 48 persone, fra cui una donna, è stato soccorso dalla nave ong Nadir che ne ha evitato il ribaltamento.

Un altro è stato aiutato dall’Aurora Sar della ong Sea Watch. Ieri sull’isola ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 593 migranti. All’hotspot dell’isola ci sono 788 migranti, fra cui 16 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha disposto, per metà mattinata, il trasferimento di 148 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle.