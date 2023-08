Lampedusa, altri 239 migranti sbarcati nella notte

Altri 239 migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa. Quattro le carrette soccorse dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Due invece gli approdi sulla terraferma: i carabinieri hanno bloccato 46 persone – tra cui quattro donne e un minore – ivoriane, gambiane, malesi, senegalesi, sudanesi e guineane alla rotonda di Cala Madonna. Mentre i finanzieri hanno bloccato due tunisini nei pressi della rotonda del campo sportivo.

Sbarchi che si sommano a quelli avvenuti ieri quando sull’isola si sono registrati 13 arrivi per un totale di 492 migranti. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove adesso si contano 2.133 persone. Come disposto dalla prefettura agrigentina, oggi saranno trasferiti 1.010 migranti. Di questi, 600 verranno scortati dalla polizia al porto e imbarcati sul traghetto di linea di metà mattinata per Porto Empedocle, 180 con un volo Oim andranno a Cagliari e altri 230 lasceranno l’isola con la motonave della sera che arriverà all’alba di domani a Porto Empedocle.